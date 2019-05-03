Dört ay içerisinde ikinci darbe girişimine sahne olan Venezuela’da başlatılan darbe girişimi bastırıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, darbe girişiminde bulunanların cezasız kalmayacağını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, darbe girişiminin bastırılmasının ardından Venezuela Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’de basının karşısına çıktı. Maduro, yaptığı konuşmasının başında, darbe teşebbüsünü bastırması, sadakati ve disiplinli davranışı nedeniyle Venezuela ordusuna teşekkür etti.

Bu darbe girişiminin cezasız kalmayacağına vurgu yapan Maduro, “Cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar” dedi.

Öte yandan, Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Leopoldo Lopez İspanya’nın Caracas Büyükelçiliği’ne sığındı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Venezuela’da tüm taraflara maksimum itidal göstermesi ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.