Bugün Yağmur Bekleniyor

Yaz aylarının başladığı bugünlerde Meteoroloji Dairesi’nden yağmur uyarısı geldi. Bugün hafif yağacak yağmurun yarın şiddetini artıracağı açıklandı.

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, bugün ve yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün çok bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu zamanla parçalı ve az bulutlu, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler ise az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu olacak.