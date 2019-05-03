Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Nden Kermes

Kanser Hastalarına Yardım Derneği bugün kermes düzenliyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin “Kanser Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde planladığı ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen kermesi, bugün gerçekleştirilecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.30-16.30 saatleri arasında Mücahitler Parkı’nda düzenlenecek kermeste şirketlerin derneğe bağışladığı gıda maddeleri, yiyecek ve içecekler uygun fiyata satılacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail; konuyla ilgili açıklamasında, ‘Giyecek ve yiyecekleri bağışlayarak, kanser hastalarına ilaç parası olarak dönmesini hedefleyen tüm firmalara, her bir kanser hastası adına teşekkür ederiz’ dedi.