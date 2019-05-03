Boğaztepe, Dr Küçük Kupasının Sahibi

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 Trap Dr.Fazıl Küçük Kupası’’ Mutluyaka’da Dr.Fazıl Küçük Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Boğaztepe A/A Kulübü atıcı sporcusu Ozan Ciner, Veteranlarda Gazimağusa A/A Kulübü atıcı sporcusu Ekrem Günbay, Genç Erkeklerde ise Cihangir A/A Kulübünden Özkan Uzunsaf birincilikleri aldı.

Takım klasmanında ise Ahmet R.Arkoç, Ahmet Paralik ve Ozan Ciner’den oluşan Boğaztepe A/A Takımı toplam 329 Puan atarak ‘’2019 Trap DR.Fazıl Küçük Kupası’’nı ve ayni zamanda da Büyük Erkeklerdeki 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük Ferdi derecelerin de sahibi oldu. Dereceye giren Atıcı Sporculara ve Kulüplere ödülleri Eski federasyon Başkanı Arif Cankut, Cihangir A / A Kulüp başkanı Necati Özcihangirli, Boğaztepe A/A Kulüp Yöneticisi Mehmet Sabancı ve Federasyon Başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

BÜYÜK ERKEKLER:

1-Ozan CİNER 50/41

2-Ahmet R.ARKOÇ 50/38

3-Ahmet PARALİK 50/28

GENÇ ERKEKLER:

1- Özkan UZUNSAF

2- Erkal AKTAŞLI

VETERAN ERKEKLER:

1.Ekrem GÜNBAY

KULÜP DERECELERİ:

1. BOĞAZTEPE A/A Takımı 329 Puan

2. GÖNYELİ A/A A.Takımı 312 Puan

3. GÖNYELİ A/A B.Takımı 305 Puan