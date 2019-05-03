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Klasikler Kordon Boyuna İniyor
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği , “2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası” programında yer alan 11 faaliyetini tek tek gerçekleştirmeye devam ediyor.
“Pekur Ltd. 9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi & Sergisi” ile “2. Duravit & Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi”nin ardından 2019 yılı sezonunun üçüncü etkinliği olan “Vodafone Telsim 10. Klasik Otomobil Sergisi” 4 Mayıs, Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi’nin desteği ve Vodafone Telsim anasponsorluğunda yapılacak açık hava klasik otomobil sergisi, festival havasında geçecek.
Vodafone Telsim’le imzalar atıldı
KTKOD ile Vodafone Telsim, cumartesi yapılacak sergi etkinliği için imzaları attı. Derneğin en uzun soluklu işbirliği için anlaşma imzalayan taraflar, 10’uncu klasik otomobil sergisi için hazır olduklarını belirtti. Öte yandan KTKOD Başkanı Burçin Aliusta ile bazı yönetim kurulu üyeleri, Vodafone Telsim Bireysel Satış Bölümü Başkanı Sinan Gezen, etkinlikle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti. Ziyarette, Girne Belediyesi Asbaşkanı Hakan Onurlu da hazır bulundu.
‘Kan ver, Hayat ver’
“Vodafone Telsim 10. Klasik Otomobil Sergisi” etkinliğinde, klasik araçlar Girne Kordonboyu’nu renkelendirecek. KTKOD’un bu yıl işbirliği yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği de 4 Mayıs’taki etkinlikte yer alacak. “Kan ver, Hayat ver” sloganıyla adanın birçok yerinde kan bağışı kampanyası düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, etkinlik günü Girne Kordonboyu’nda mobil kan bağışı araçlarında, kan bağışı toplayacak.
Güngördü: Bu tür etkinliklere her zaman desteğiz
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, klasik severleri turizmin başkenti Girne’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade ederek bu tür etkinliklere her zaman destek olduklarını belirtti. Güngördü, Girne’nin büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunun altını çizerek sadece alt ve üst yapı çalışmalarına değil, festival ve etkinliklere de büyük önem verdiklerini söyledi. Birçok spor dalına ayrıca klasiklerin geçtiğimiz yıl düzenlediği organizasyona da imkanlar dahilinde destek verdiklerini ifade eden Güngördü, sosyal sorumluluk projelerinin her zaman destekcisi olduklarını kaydetti. Güngördü, 400 kişilik Girne Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nin yapımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Aliusta: Rekor katılım bekliyoruz
KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da, 2019 yılının üçüncü faaliyeti olan açık hava klasik otomobil sergisinin en uzun soluklu faaliyetlerinden olduğunu belirterek geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de klasik araçların turizmin başkenti Girne’yi feth edeceğini söyledi. Aliusta, geçtiğimiz sene çok kalabalık bir ortamda 120 klasik araçla yapılan serginin, bu yıl yine Vodafone Telsim ana sponsorluğunda 10’uncu kez tekraralanacağının altını çizdi. 4 Mayıs Cumartesi günü Girne Kordonboyu üzerinde yapılacak etkinliğe rekor katılım beklediklerini belirten Aliusta, sergide birçok süprizler ve yenilikler de olacağını söyledi. Aliusta, birçok motosiklet grubunun da etkinliğe destek vereceğini ifade ederek klasik severlere ev sahipliği yapacak olan Girne Belediyesi’ne ve Başkan Nidai Güngördü’ye teşekkür etti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans