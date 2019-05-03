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Değirmencioğlu Ve Öztürk’E Ziyaret
02 Mayıs 2019 Perşembe Saat 10:09

Değirmencioğlu Ve Öztürk’E Ziyaret

MMA Sporcu, Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu için ülkemizde bulunan Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık ve Kurs hocaları ile KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmenc

MMA Sporcu, Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu için ülkemizde bulunan Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık ve Kurs hocaları ile KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Türkiye Cumhuriyeti KKTC Gençlik ve Spor koordinatörü Semattin Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundular.

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve KKTC Kickboks Federasyonu ile Türkiye MMA Federasyonu arasında 2017 yılında imzalanan spor işbirliği protokolü kapsamında MMA Sporcu, Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu, 22-27 Nisan tarihleri arasında, Türkiye MMA Federasyonu kurs hocaları tarafından verildi.

Kurs nedeni ile ülkemizde bulunan Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık ve Kurs hocaları ile KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Türkiye Cumhuriyeti KKTC Gençlik ve Spor Koordinatörü Semattin Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında, Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık ve KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel yaptıkları konuşmada, Federasyonları arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MMA Sporcu, Antrenör ve Hakem Kursu düzenlendiğini, protokolü daha da ileriye taşıyacaklarını ve bu yılın Temmuz ayı içerisinde, TC ve KKTC sporcularının karşılaşacağı dostluk şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını ve bunun için de gerekli desteği beklediklerini belirtiler.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı konuşmada imzalanan protokolün ileriye taşınmasından mutlu olduklarını belirterek, çalışan Federasyonları destekleyeceklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti KKTC Gençlik ve Spor Koordinatörü Semattin Öztürk ise, TC ve KKTC Federasyonları arasındaki işbirliğini her zaman desteklediklerini söyleyerek, böylesi güzel girişimleri destekleyeceklerini belirtti.

 

 

 

 

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Değirmencioğlu Ve Öztürk’E Ziyaret Haberi

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