Hentbolda Kupa Sahiplerini Buluyor

KKTC Hentbol Federasyonu Kupası’nda erkekler finalistlerinin belirlenmesinin ardından dün de kadınlarda final oynayacak takımlar belli oldu. Hentbol Federasyonu Kupası finalleri bu akşam oynanacak

Kadınlarda önceki akşam oynanan yarı final maçında ikinci uzatma bölümünde rakibine üstünlük sağlamayı başaran DAÜ finalde YDÜ’nün rakibi oldu. CIU Arena’da oynanan kadınlar yarı final maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kadınları karşı karşıya geldi. İlk devresi 15-13 UKÜ takımının üstünlüğünde biten maçın normal süresi 30-30 eşitlikle tamamlandı. 5’er dakikalık uzatma bölümüne kalan kadın yarı finalinde ilk uzatma bölümü 32-32’lik eşitlikle geçildi. İkinci uzatma bölümünde rakibine 35-34’lük skorla üstünlük sağlamayı başaran DAÜ kadınları adını finale yazdırdı.

Kadınlar yarı finalinde en skorer oyuncu DAÜ’den 11 sayı atan Büşra oldu.

KUPALAR BUGÜN SAHİBİNİ BULACAK

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi CIU Arena Spor Salonu’nda bugün oynanacak Hentbol Federasyonu Kupası final maçlarında kadınlarda ve erkeklerde kupa sahibini bulacak. Final gecesinde ilk olarak kadınlar karşı karşıya gelecek. Geçen yılın seri başı takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile DAÜ saat 18.00’da kupa için kozlarını paylaşacak. Hentbol Federasyonu Kupası Erkekler finalinde ise, yarı finalde DAÜ’yü kupadan saf dışı bırakan bu yılın yenilgisiz takımı Gençlik Gücü ile YDÜ’yü eleyen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaşacak.

Hentbol Federasyon Kupası final programı:

2 Mayıs Perşembe

Saat 18.00: YDÜ-DAÜ

Saat 19.45: UKÜ-GG