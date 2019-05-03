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Yeni Antrenörlere Kurs Açılıyor
02 Mayıs 2019 Perşembe Saat 10:10

Yeni Antrenörlere Kurs Açılıyor

Kademe E Kategori Basketbol Antrenörlük Kurs başvuruları başlıyor. Parkur Sınavı: 10 Mayıs 2019, Cuma Kurs: 11-21 Mayıs 2019, YDÜ RA 25 Spor Salonu TBF başvurusu yapıldığı takdirde denklik hakkı tanınacaktır. KURS KATILIMI İÇİN ŞART

Parkur Sınavı: 10 Mayıs 2019, Cuma
Kurs: 11-21 Mayıs 2019, YDÜ RA 25 Spor Salonu

TBF başvurusu yapıldığı takdirde denklik hakkı tanınacaktır.

KURS KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

– Kurs katılım formu
– Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin onaylı sureti
Sağlık raporu
– Adli sicil kaydı
– KKTCBF’den alınacak sporda cezası olmadığına dair resmi yazı
– Nüfus cüzdan fotokopisi ve 4 Adet vesikalık fotoğraf
– Teknik Yeterlilik Sınavında başarılı olmak
– Kurs ücreti 500 TL’dir.
– Kurs ücreti sadece teknik yeterlilik sınavı sonucunda başarılı olan adaylar tarafından yatırılacaktır.

NOT: Gerçeğe aykırı belge veren ve beyanda bulunanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.

Kurs başvuru evraklarının teslim edileceği adres: Atatürk Stadyumu, Lefkoşa/KIBRIS
Telefon: 0548 867 03 00

 

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