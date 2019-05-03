Yeni Antrenörlere Kurs Açılıyor

Parkur Sınavı: 10 Mayıs 2019, Cuma

Kurs: 11-21 Mayıs 2019, YDÜ RA 25 Spor Salonu

TBF başvurusu yapıldığı takdirde denklik hakkı tanınacaktır.

KURS KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

– Kurs katılım formu

– Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin onaylı sureti

– Sağlık raporu

– Adli sicil kaydı

– KKTCBF’den alınacak sporda cezası olmadığına dair resmi yazı

– Nüfus cüzdan fotokopisi ve 4 Adet vesikalık fotoğraf

– Teknik Yeterlilik Sınavında başarılı olmak

– Kurs ücreti 500 TL’dir.

– Kurs ücreti sadece teknik yeterlilik sınavı sonucunda başarılı olan adaylar tarafından yatırılacaktır.

NOT: Gerçeğe aykırı belge veren ve beyanda bulunanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.

Kurs başvuru evraklarının teslim edileceği adres: Atatürk Stadyumu, Lefkoşa/KIBRIS

Telefon: 0548 867 03 00