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- Klasikler Kordon Boyuna İniyor
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Yeni Antrenörlere Kurs Açılıyor
Parkur Sınavı: 10 Mayıs 2019, Cuma
Kurs: 11-21 Mayıs 2019, YDÜ RA 25 Spor Salonu
TBF başvurusu yapıldığı takdirde denklik hakkı tanınacaktır.
KURS KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER
– Kurs katılım formu
– Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin onaylı sureti
– Sağlık raporu
– Adli sicil kaydı
– KKTCBF’den alınacak sporda cezası olmadığına dair resmi yazı
– Nüfus cüzdan fotokopisi ve 4 Adet vesikalık fotoğraf
– Teknik Yeterlilik Sınavında başarılı olmak
– Kurs ücreti 500 TL’dir.
– Kurs ücreti sadece teknik yeterlilik sınavı sonucunda başarılı olan adaylar tarafından yatırılacaktır.
NOT: Gerçeğe aykırı belge veren ve beyanda bulunanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
Kurs başvuru evraklarının teslim edileceği adres: Atatürk Stadyumu, Lefkoşa/KIBRIS
Telefon: 0548 867 03 00
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans