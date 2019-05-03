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02 Mayıs 2019 Perşembe Saat 10:10
İlkokullar Kıyasıya Yarışıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası küçükler atletizm finalleri bugün ve yarın yapılacak. Pazartesi ve Salı günü yapılan eleme yarışlarının ardından finallerde yarışacak olan sekiz takım belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası küçükler atletizm finalleri bugün ve yarın yapılacak.
Pazartesi ve Salı günü yapılan eleme yarışlarının ardından finallerde yarışacak olan sekiz takım belirlendi. İlk sekize giren ilkokullar bugün ve yarın yapılacak yarışlarda mücadele edecekler. Lefkoşa Atatürk Stadı tartan pistinde gerçekleşecek yarışlar sonunda dereceye girecek olan okullara kupa ve madalyaları düzenlenecek törende yetkililer tarafnıdan verilecek.
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