İlkokullar Kıyasıya Yarışıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası küçükler atletizm finalleri bugün ve yarın yapılacak.

Pazartesi ve Salı günü yapılan eleme yarışlarının ardından finallerde yarışacak olan sekiz takım belirlendi. İlk sekize giren ilkokullar bugün ve yarın yapılacak yarışlarda mücadele edecekler. Lefkoşa Atatürk Stadı tartan pistinde gerçekleşecek yarışlar sonunda dereceye girecek olan okullara kupa ve madalyaları düzenlenecek törende yetkililer tarafnıdan verilecek.

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