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04 Mayıs 2019 Cumartesi Saat 09:50
Çavuşoğlu’Nun Onuruna Akşam Yemeği Verildi.
Başbakan Tufan Erhürman’ın ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın katılımıyla Küresel Gazetecilik Konseyi (KGK) Medya Buluşması’nın açılış oturumuna katılmak üzere KKTC’ye gelen Türki
Başbakan Tufan Erhürman’ın ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın katılımıyla Küresel Gazetecilik Konseyi Medya Buluşması’nın açılış oturumuna katılmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun onuruna akşam yemeği verildi.
Girne’de Archway isimli restoranda gerçekleşen yemekte, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC ve TC bürokratlarından oluşan heyetlerler de yer aldı.
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