11.mormenekşe Enginar Festivali Başladı

Ülke kültürünü tanıtmak amacıyla Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen 11.Mormenekşe Enginar Festivali bu akşam başladı..

Ekiplerin katılımıyla köy meydanından festival alanına gerçekleştirilen kortejle başlayan festival açılışına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bazı bakanlar, çok sayıda yetkili ve yöre halkı katıldı.

Etkinliğin açılışında ilk olarak Mor Yıllar adlı serginin açılışı yapıldı ardından konuşmalara yer verildi.

Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel gecede yaptığı konuşmasına birliğin kuruluş amacına değinerek başladı ve anaçlarının gelecek nesilleri yetiştiren kadınların toplumda daha çok yer alarak sosyalleşmelerine imkan sağlamak olduğunu belirtti ve ülke kültürünün tanıtılması ise esas amaçları olduğunu vurguladı.

Ummanel etkinliğe katkı koyan ve gerek ülkemizden gerekse Türkiye’den gelen ekiplere teşekkürlerini sundu.

Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk ise konuşmasında, mormenekşeye güzel işler katmaktan duydukları mutluluğu belirterek, festivale katılan tüm ekipleri kutladı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da gecede yaptığı konuşmada, kalitenin taçlandırılması adına ülkede gerçekleştirilen festivallerin önemine değinerek, bölgede Mormenekşenin bu anlamda ülkemin Merkezi durumunda olduğunu belirtti ve festival komitesine teşekkürlerini sundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, enginarın ülkenin simgelerinden biri olduğunu söyleyerek, bu simgenin ülke dışına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti..

Özyiğit üreticinin son derece önemli bir görev yaptığını dile getirerek, üreticinin ürettiğinin değer bulmasının da çok önemli olduğunu kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, enginarın ülkede bir başarı öyküsü olduğunu ifade ederek, Normenekşenin simgesi haline gelen enginarın ülkeyi tanıtmasının ütünün kalitesi kadar önem taşıdığını söyledi ve bölge halkını kutladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da gecede yaptığı konuşmada, kültürün tanıtılması amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, tüm belediyelerin kendilerine özgü ürünleri markalaştırmasını diledi ve artık ihracattan çok kendi iç turizminizin canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da geceye katılarak yaptığı konuşmasında, Kadınlar birliğinin organize ettiği renkli etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, enginar festivalinin sadece bölgeye değil ülkeye damgasını vurduğuna dikkati çekti.

Uluçay enginarın sadece ülkemizde değil ülke sınırları dışında da yerini aldığını anımsattı ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Festival açılışında konuşmaların ardından çeşitli guruplar sahne alarak gösterilerini sundular .

3 gün boyunca devam edecek olan enginar Festivali çerçevesinde çeşitli yarışmalar, konserler, gösterilerin gerçekleştirilmesinin yanısıra festival süresince kurulan standlarda enginar ağırlıklı olmak üzere çeşitli yerel ürünlerin satışları yapılıyor.

Festival 5 Mayıs Pazar akşamı sona erecek.