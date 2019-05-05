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Murat Mutlu Özyurt’un Darp İddiasına Polis’ten Yanıt!
04 Mayıs 2019 Cumartesi Saat 09:50

Murat Mutlu Özyurt’un Darp İddiasına Polis’ten Yanıt!

Murat Mutlu ÖZYURT'un polis tarafından darp edildiği yönünde bugün bir basın yayın organında haber yer almaktaydı. Bu haber üzerine Polis Basın Subaylığı'ndan açıklama geldi.. İşte o açıklama : "Bugün bir basın yayın

Murat Mutlu ÖZYURT’un polis tarafından darp edildiği yönünde bugün bir basın yayın organında haber yer almaktaydı.

Bu haber üzerine Polis Basın Subaylığı’ndan açıklama geldi..

İşte o açıklama :

“Bugün bir basın yayın organında, Murat Mutlu ÖZYURT isimli şahsın polis tarafından darp edildiği yönünde haberler yer almaktadır.  
   
02.05.2019 tarihinde saat 02:30 sıralarında, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Birimine gelen şikayette, Murat Mutlu ÖZYURT’un ikametgahında bulunan bir kadın şahsın imdat diye bağırdığı ve yardım isteminde bulunması üzerine çevre sakinlerinin olayı polise aktarması üzerine olay yerine intikal edilmiştir.   
Polisin olay yerine gittiği zaman Murat Mutlu ÖZYURT’un sol gözünün şiş olduğu, aşırı derecede alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırmak ve küfretmek suretiyle rahatsızlık yaptığı gözlemlenmiştir.

Bunun üzerine söz konusu şahıs polis tarafından tutuklanacağını anlaması üzerine polise direnç göstermiş ve makul kuvvet uygulanarak tutuklanan şahıs polis aracına konulup,  götürüldüğü polis merkezinde hücreye yerleştirilmiştir.

02.05.2019 tarihinde saat 22.10’da zanlıya işlemiş olduğu “Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından yazılı dava tebliğ edilmesine müteakip serbest bırakılmıştır.

Murat Mutlu ÖZYURT, olay yerine gelmeden önce, ikametgahı içerisinde birinin kendisine vurduğunu ama alkollü olduğu için kendisine kimin vurduğunu hatırlamadığını, darp edilmesi ile ilgili olarak da kendisinin herhangi birisinden şikayetçi olmadığı yönünde polise yazılı ifade vermiştir.
Olayın gerçekleştiği apartman sakinlerinden ve özellikle karşı dairede kalan şahıstan temin edilen yazılı ifadelerde; Murat Mutlu ÖZYURT’un kalmakta olduğu daireden sesler gelmesi üzerine karşı dairede kalan komşusunun kapısının önüne çıktığı esnada, konu daireden korku içinde çıkan bir bayanın koşarak basamaklardan aşağıya indiğini ve hemen ardından dışarı çıkan Murat Mutlu ÖZYURT’un da karşı dairede kalan ve kapısı önünde duran komşusuna küfür edip elleri ile söz konusu şahsı göğsünden ve omzundan itip kapıya çarptıktan sonra birlikte yere düştükleri, devamında da Murat Mutlu ÖZYURT’un konu şahsa vurmaya devam ettiğini ve sol gözündeki kanlanma ve kızarmanın ise boğuşma esanasında, polislerin olay yerine gelmeden önce  oluştuğu, polisin olay yerine gelmesi üzerine de Murat Mutlu ÖZYURT’un daha da agresifleştiği ve polis aracına yerleştirileceği esnada da görevli polislere direnç gösterdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak yürütülen soruşturma neticesinde, Murat Mutlu ÖZYURT’un olay esnasında aşırı derecede alkollü içki tesiri altında olduğu, gözündeki şişkinliğin ise polisin olay yerine gelmesinden önce kendisini sakinleştirmeye çalışan komşusu ile aralarında yaşanan boğuşma esnasında meydana geldiği tepit edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
PGM- BASIN SUBAYLIĞI”

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Murat Mutlu Özyurt’un Darp İddiasına Polis’ten Yanıt! Haberi

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