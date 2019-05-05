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Brt’Den Bir İlk
04 Mayıs 2019 Cumartesi Saat 09:50

Brt’Den Bir İlk

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu örnek bir projeyi hayata geçirdi. Devlete bağlı kurumlar arasında bir ilk olan Yenilenebilir Enerji Altyapı Yatırım Projesi bugün BRT Sitesinde düzenlenen resepsiyonda tanıtıldı. Üç aşamada tamamlanacak çevr

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Devlete bağlı kurumlar arasında bir ilk olan Yenilenebilir Enerji Altyapı Yatırım Projesi bugün BRT Sitesinde düzenlenen resepsiyonda tanıtıldı.
Üç aşamada tamamlanacak çevre dostu proje ile Kurumun elektrik tüketiminin yüzde 65’inin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

İlk etabı tamamlanan Sistem şu anda Kurumun tüm ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayacak kapasiteye sahip.

Tanıtım resepsiyonunda konuşan Kurum Müdürü Aysu Basri Akter, güneş enerji santrali projesine verdikleri önemi anlattı, projenin hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Üç etaptan oluşacak projenin ilk etabının 21 Aralık’ta devreye girdiğini anlatan Akter, “dört aylık verilere baktığımızda elimize gelen bilgiler bile bizi heyecanlandırıyor. tüketimin yaklaşık yüzde 20’sini bu ilk etap projesi ile sağlıyoruz. İkinci etabın devreye girmesi ile birlikte bunun yüzde 50’ye çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Santralin ilk etabında 370 adet güneş panelinin bin metrekarelik alan üzerine kurulduğunu anlatan Akter, kamuda en önemli gider kalemlerinden biri olan elektrik faturasından yüzde 65 tasarruf yapılabilmesinin yayıncılık alanında altyapıya daha sürdürülebilir yatırımlar yapılabilmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

Çevresel etkilere de işaret eden Akter “gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Dört aylık süredeki istatistiklere baktığımızda şu ana kadar 36 ton karbon salınımının önüne geçtik, 900 adet ağaç kurtardık. Sadece bu bile bizi gülümseten bir sonuç çıkartıyor” dedi.

Akter projenin diğer kurumlara da örnek olması temennisinde bulundu.

Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik de projenin küresel iklim değişikliğinin yaşandığı günümüzde daha da anlam kazandığını söyledi.

Proje ile BRT ailesinin topluma önemli bir mesaj verdiğini kaydeden Alicik “Bu mesaj sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir enerji ve çevre dostu projelerdir” dedi.

Alicik, çevreye karşı duyarlılığından dolayı BRT’ye teşekkür etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise konuşmasında BRT’deki yenilenebilir projenin kamuda bir ilk olduğuna işaret etti.

Denktaş, Projenin kalan etaplarının kısa sürede tamamlanmasıyla BRT’nin yayıncılık ve altyapısını geliştirmek için harcayabileceği bir rakamın ortaya çıkacağını söyledi.

Serdar Denktaş önemli bir açıklamada da bulundu.
KIB-TEK ile gerekli istişarelerin yapıldığı bilgisini de veren Denktaş “tüm kamunun yenilenebilir enerjiye geçmesi için düğmeye bastık” dedi.

Kamu enerji harcamasının elektrik kurumu üzerindeki en büyük yükü ortaya çıkardığına dikkat çeken Denktaş, 3-4 yıl içinde tümü gerçekleşecek proje ile hem büyük bir masraftan hem de KIB-TEK’e yönelik büyük bir yükten kurtulunacağını söyledi.

Bakan Denktaş’ın kamu çalışanlarından bir de isteği oldu.
“her beş lambadan birini tasarruflu kullansak, her dört klimadan birini çalıştırmasak yaklaşık yüzde 20 tasarruf sağlanıyor, bu da yıllık yaklaşık 25 milyon gibi bir rakamın tasarruf edilmesi anlamına gelir. Ve bu içinden geçtiğimiz süreçte buna ihtiyacımız var” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar güneş enerjisi santralini yerinde incelendi, teknik bilgi aldı. Bilkem Tunar’ın müzik dinletisinin de yer aldığı tanıtım resepsiyon ile sona erdi.

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Brt’Den Bir İlk Haberi

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