“4 Element,ateş, Toprak, Hava, Su” Temalı Sanat Etkinliği Saçaklı Ev’De Açıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Saçaklı Ev’de “Veysi Soyer 4 Element Ateş. Toprak. Hava Su” konulu sanat etkinliğinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve resim, fotoğraf, seramik, şiir, edebiyat, müzik, mimari alanlarını kapsayan “4 Element Ateş. Toprak. Hava. Su” sanat etkinliğinde Rauf Ersanal, Tolga Özasil, Burcu Karagöz, Evren Karagöz, Ertaç Hazer, Mustafa Müezzinoğlu, Emel Sefer, Elvan Şenkayalar, Dr. Levent Soyer, Deniz Soyer, Aycan Soyer, İris Şenay Soyer’in çalışmaları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, bugünlerde yolunun sıkça sanat etkinliklerinde sanatçılarla kesiştiğini belirterek, bundan memnuniyetini dile getirdi.

Sanatın, sanatçının, kültürün ve kültürel üretimin olmadığı yerde politikanın anlamı olmayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Benim gözümde ve gönlümde politika, yaşamı güzelleştirme daha iyi bir noktaya taşıma mücadelesidir. Sanat, sanatçı, kültür insanları da öyle inanıyorum ki yaşama anlam katan ve bu yaşamı daha yaşanası kılmak için uğraş veren emekçilerdir, insanlardır. Onun için her bir kültür ve sanat insanının katkısının çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tüm bu katkıları veren, alın teri döken her bir arkadaşımı canı gönülden kutluyorum. Bugünkü bu etkinliği düzenleyen Veysi Soyer başta olmak üzere hepsini kutluyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şiir dinletisi ve konuşmaların ardından serginin açılışını yaptı. Sergi, 4 Mayıs Cumartesi günü de açık olacak.