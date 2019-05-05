Başbakan’Dan Çocuklara Tavsiyeler

Başbakan Tufan Erhürman, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli başkanlığındaki, CittaSlow Mehmetçik Çocuk Belediyesinden oluşan heyeti kabul etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Çocuk Belediyesi’nin ilk çocuk Belediyesi olduğunu, bunun da CittaSlow önerisi ile yapıldığını söyledi.

Çocuk belediyesinde ilk adımın atıldığını ve önseçimle belediye meclisinin oluşturulduğunu anlatan Sarıçizmeli, çocukların Mehmetçik Belediyesi’nde aktif rol almaları için çalıştıklarını belirtti.

Çocukların belediyenin faaliyetlerine katkı koyduğunu ve bazı konulara çocuk gözü ile bakmalarını sağladıklarını kaydeden Sarıçizmeli, çocukların ülke ile yaşadıkları bölgeye sahip çıkmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Sarıçizmeli, belediyedeki çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısı ile hazırlık yaptıklarını da anlattı.

Mehmetçik Çocuk Belediyesi Üyesi Ahmet İskender de, ilk adımı attıklarını ve bu adımlarını giderek daha da büyüteceklerini belirtti.

İskender, projeler yapacaklarını ve bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman ise, CittaSlow’un bir kültürü olduğunu ve çocuk belediyesinin de bu kültürün arasında yer aldığını ifade etti.

Erhürman, Belediyeyi ve çocukları böyle bir kültüre öncülük ettikleri için tebrik etti.

Belediyedeki çocuklara seslenen Erhürman, “sakın büyükleri dinlemeyiniz. Çünkü bu işi en iyi siz bilirsiniz. Projelerinizi en iyi bildiğiniz şekilde yapın ve hayata geçirin. Biz de projelerinizden haberdar olduğumuz zaman yanınızda olacağız” dedi.