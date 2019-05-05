Amsterdam’Da Dizel Ve Benzinli Araçlara Yasak Geliyor

Hollanda basınında yer alan haberlerde, 2020’ye kadar 15 yılını doldurmuş tüm taşıtların trafikten kaldırılacağı, 2030’a kadar ise tüm dizel ve benzinli taşıtların yasaklanacağı belirtildi.

Hollanda basını, kararın bu ay sonunda şehir konseyinde görüşülmesinin planlandığını yazdı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da sigara, kötü beslenme ve egzersiz eksikliğinden sonra en büyük sağlık problemi riskinin çevre ve hava kirliliği olduğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, çevre ve hava kirliliğinin en büyük nedeninin ise dizel ve benzinli taşıtlar olduğu belirtildi.