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Sarı Yeleklilerin Eylemlerinde Polis Şiddetinin Bilançosu
04 Mayıs 2019 Cumartesi Saat 09:52

Sarı Yeleklilerin Eylemlerinde Polis Şiddetinin Bilançosu

Mediapart internet sitesi, gösterilerde polisin kullandığı biber gazı nedeniye yaralananların sayısını açıkladı. Buna göre eylemlerde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi

Mediapart internet sitesi, gösterilerde polisin kullandığı biber gazı nedeniye yaralananların sayısını açıkladı.

Buna göre eylemlerde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandı.

Gösterilerde ayrıca 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisinin yaralandığı belirtilirken, polisin 145 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Toplamda 11 kişinin öldüğü sarı yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Fransa’da kamu yayıncısı France Info’da yayımlanan açık mektupta, polisin eylemlerde bilinçli olarak gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemeye çalıştığı belirtilmişti. Mektupta imzası bulunan 350 gazeteci, polisin kendilerine şiddet uygulamasını kınamıştı.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin , polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 220 adli soruşturma başlattığını söylemişti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa’ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018’den bu yana devam ediyor.

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