Aydınköy’De Motodrag Heyecanı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Aydınköy’de yapılıyor

KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, 5 Mayıs 2019 Pazar günü Aydınköy çevre yolunda yapılacak yarışla devam ediyor. Sezonun ikinci yarışı Aydınköy Muhtarlığı’nın sponsorluğunda, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Radyo Juke, Taner Özdaş Süleyman limited ’in katkılarıyla organize ediliyor. Bugün kayıt işlemlerinin tamamlanacağı “Aydınköy Muhtarlığı Motodrag Yarışı”nda toplam 7 sınıfta yarışçılar mücadele edecek. Güneyden de yarışmacıların katılacağı yarışa katılımın yoğun olması bekleniyor. 12.00’de finallerin başlayacağı yarış, birincilerin belirlenmesinin ardından 18.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.