Erkeklerde Federasyon Kupası G.gücü’Nün

KTSYD Kupası ve Derviş Mişon Kupası finallerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni yenerek kupanın sahibi olan G.Gücü, Federasyon Kupası finalinde de geleneği sürdürdü ve rakibini 30-23 yenerek bu kupayı da müzesine götürdü.

Hentbol Federasyon Kupası finalinde UKÜ’yü 30-23 mağlup eden Gençlik Gücü bu sezon üçüncü kupayı da müzesine götürmeyi başardı. Sezon öncesi KTSYD ve Derviş Mişon Kupası’nı yine finalde UKÜ’yü yenerek müzesine götüren Gençlik Gücü bu gece da geleneği bozmayarak Federasyon Kupası’nı da kimseye kaptırmadı. UKÜ Arena’da kadınlar finalinin ardından oynanan karşılaşmada başlama düdüğü ile üstünlüğü ele geçiren Gençlik Gücü bu üstünlüğünü maç boyunca sürdürdü. Rakibi karşısında ilk devreyi 18-14 önde tamamlayan GG, maçı da 30-23’lük skorla galip bitirdi ve Federasyon Kupası’nın sahibi oldu. Erkekler finalinin en skorer oyuncusu 10 sayı atan Gençlik Gücü’nde Zeeb oldu.

Düzenlenen ödül töreninde UKÜ’ye plaket ve madalyalarını, G.Gücü’ye de kupa ve madalyalarını Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan takdim etti.