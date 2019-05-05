Mindere Şemmedi İçin Çıkıyorlar

“Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” yarın DAÜ spor salonunda yapılıyor.

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Büyükler Güreş Ligi”ne ait “Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” 4 Mayıs Cumartesi yapılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak müsabakalarda, Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Özhan Öztürk, Mesut Ayar ve Ercan Köse hakem olarak görev alacak.