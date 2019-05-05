Başarılılar Ödüllendirildi

Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restorantta gerçekleştirilen ödül balosunda başarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, 2018-2019 sezonunu önceki gün düzenlediği ödül balosu ile tamamladı. Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restoran’da gerçekleştirilen ödül balosunda başarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi. Federasyona katkı koyanlara plaket takdiminin de yapıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, tüm sporculara, yöneticilere, kamelere maddi manevi katkı koyan herkese teşekkür etti.

KKDF 2018-2019 ÖDÜLLERİ

KULÜPLERARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ KLASMANI

1.Salim Özeren

2.Cemal Gingi

3.Tanser Tilki

KULÜPLERARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM KLASMANI

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI

1.Samiran Çoban

2.Cemre Kara

3.Duygu Oktay

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI

1.Eray Tok

2.Bekir Meşe

3.Salih Avcı

ENLER

En Yüksek Sayı Atan Kadın Dartscı: Samiran Çoban

En Az Dartsta Bitiren Kadın Dartscı: Duygu Oktay

En Yüksek Sayıdan Bitiren Kadın Dartsçı: Samiran Çoban

GENÇ ERKEKLER

En Yüksek Sayı Atan Dartscı: Ali Mertoğlu

En Az Dartsta Bitiren Dartscı: Eray Tok

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Eray Tok

SÜPER LİG

En Yüksek Sayı Atan Dartscı: Salim Özeren

En Az Dartsta Bitiren Dartscı: Cemal Gingi, Selahattin Tok

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Cemal Gingi

BİRİNCİ LİG

En Yüksek Sayı Atan Dartscı: James Anthony

En Az Dartsta Bitiren Dartscı: Ali Çamlıbelli, Ali Yeşilada

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Ali Yeşilada

Süper Lig’de En Centilmen Dartscı: Şevki Kozansoy

Birinci Lig’de En Centilmen Dartscı: Mustafa Tuğcan

EFES PİLSEN SÜPER DARTS LİGİ

1-Minareliköy

2-Gönyeli Av.At.

3-Güzelyurt Darts Birliği

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ

1-Lefkoşa Spor Birliği

2-Marmara S.K.

3-Lefkoşa Darts Birliği