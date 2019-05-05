Şampiyonlar Belirleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası küçükler atletizm finalleri bugün tamamlanacak.

İlk sekize giren ilkokullar bugün ilk gün yarışalarında mücadele etti. Lefkoşa Atatürk Stadı tartan pistinde gerçekleşen ve yarın tamamlanacak yarışlar sonunda dereceye girecek okullara kupa ve madalyaları düzenlenecek törende yetkililer tarafnıdan verilecek. İlk gün sonunda ilk üçe giren okullar şöyle:

Kızlar Sonuçları

1-)Kurtuluş İlkokulu

2-)Alasya İlkokulu

3-)Levent Primary İlkokulu

Erkekler Sonuçları

1-)Şht. Osman Ahmet İlkokulu

2-)Şht. Hasan Cafer İlkokulu

3-)Şht. İlker Karter İlkokulu