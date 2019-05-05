Kktc Cso, ”yaza Merhaba Konserleri” Kapsamında İlk Konserini Gerçekleştirdi...

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “Yaza Merhaba Konserleri” kapsamında dün akşam ilk konserini Yakın Doğu Üniversitesi, AKKM, Lefkoşa’da gerçekleştirdi.

Murat Cem Orhan yönetiminde, Püren Eda Gözer solistliğinde ve Nihat Ağdaç’ın başkemancılığındaki konserin programında yer alan Carl Maria von Weber’in Sihirli Av Operası Uvertürü, Peter Ilyich Tchaikovsky’nin Bir Rokoko Teması Üzerine Çeşitlemeler, Op. 33 ve Franz Schubert’in Bitmemiş Senfoni No. 8 eserleri sahnelendi.

Konserin ikincisi ise bu akşam saat 20.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, Gazimağusa’da yer alacak.