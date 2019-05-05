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1. Uluslar Arası Güzelyurt Sanat Günleri 3-4 Mayıs Tarihlerinde Yapılıyor
Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslar arası Güzelyurt Sanat Günleri 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılıyor.
Sanatçılarla halkı buluşturmayı hedefleyen etkinlik bugün düzenlenen atölye çalışmalarıyla başladı.
Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı Meydanı’nda yer alan etkinlikte, mozaik, resim, kağıt, takı, emaye, seramik, karikatür, heykel atölyeleri kurularak, vatandaşlarla sanatçılar bir araya getirildi.
Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği atölye çalışmalarında, çocuklar yapılan sanat çalışmalarını deneyimleme imkanı buldu.
Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye bilgi veren Güzelyurt Belediye Müdürü Süleyman Aldağ, Güzelyurt Belediyesinin sanata verdiği önemle böyle bir organizasyona imza attığını kaydederek, etkinliğe okulların yoğun destek verdiğini söyledi.
Aldağ, oluşturulan 11 farklı standtta farklı sanat dallarının icra edildiğini kaydederek, çocukların bire bir katılımıyla sanat çalışmaları yapıldığını anlattı.
Sanatçı Ayhatun Ateşin de etkinliğin insanlara sanatı uygulatarak öğretmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bu sayede özellikle çocuklarda sanatla ilgili farkındalık yaratıldığını söyledi.
Ateşin, çocukların yaratıcılıklarının keşfedilmesi, görme yetilerinin gelişmesi, geri dönüşümle neler yapılabileceğinin deneyimlenmesi açısından bu gibi etkinliklerin önemine değinerek, farklı yaş gruplarının da atölye çalışmalarına katılabileceğine ve bu eğlenceli ortamdan fayda sağlayabileceğine işaret etti.
Sanat günleri çerçevesinde ayrıca bu akşam 19.30’da ‘ Kent İnsan Sanat’ sergisi açılacak.
Farklı sanat dallarındaki atölye çalışmaları ise yarın da Kapalı Çarşı Meydanı’nda gün boyunca devam edecek.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans