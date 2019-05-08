Üç Polis Mensubu Görevden Alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 subay, 1 çavuş ve 1 de memur, polis örgütünden çıkarıldı.

Polisten yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1 subay, 1 polis çavuşu ve 1 polis memuru olmak üzere toplam üç polis mensubu, 51/84 Sayılı Polis Örgütü Yasasının 71 maddesi uyarınca, kamu yararı gereği Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından bugünden itibaren meslekten sürekli olarak çıkarılmıştır” denildi.