Arucad’Da Yetenek Sınavına Girecek Öğrencilere Portfolyo Hazırlık Günleri

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi , 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde sanat, tasarım ve iletişim eğitimi almak isteyen lise öğrencilerini bilgilendirmek için Portfolyo ve Bölüm Tanıtım Günleri düzenleyecek.

ARUCAD, Girne’deki Yerleşkede iki gün boyunca Kuzey Kıbrıs lise öğrencilerini ağırlayacak. ARUCAD Portfolyo ve Mesleki Tanıtım Günleri, 9 Mayıs Perşembe – 10 Mayıs Cuma 10:00’da başlayıp 16:00’ya kadar sürecek ve her bir fakülte için oluşturulacak masalarda akademisyenleri öğrencilerin getireceği portfolyolara bakacak, önerilerde bulunacak, merak ettikleri sorulara cevap verecek. Öğrenciler, tercih edecekleri bölümlere göre iş olanakları hakkında bilgi alma fırsatı bulacak.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy da, yaptığı açıklamada öğrencilerin portfolyolarının değerlendirme için çok önemli bir kriter olduğunu belirtti. Aksoy öğrencilere, “Portfolyo dediğimiz dosyanız, ilgilendiğiniz konuları, çizme biçimlerini, kullandığınız kelimeleri, fotoğraf çektiğiniz saatleri, video çekmeyi sevdiğiniz yerleri bize gösterir. Sizleri, bu ilgileriniz ve meraklarınız üzerinden ve bunları somutlaştırmak için yaptığınız çalışmalarda gösterdiğiniz beceriler üzerinden tanımak, sanat ve tasarım eğitimi için iyi bir başlangıç olabilir.” mesajını iletti.

Prof. Aksoy ARUCAD’ın ilk akademik yılına özel, Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilere burs olanağı sunulduğunu sözlerine ekledi ve yeni akademik dönemde de yetenekli ve yaratıcı öğrenciler için %25, %50, %75 veya %100 burs fırsatı olduğunu belirtti.