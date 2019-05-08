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Nasa, Asteroid Savunma Sistemini 2022’de Test Edecek
07 Mayıs 2019 Salı Saat 16:53

Nasa, Asteroid Savunma Sistemini 2022’de Test Edecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya çarpma tehdidi bulunan asteroidlere uzay boşluğunda müdahale edilerek yönünün değiştirilmesini amaçlayan asteroid savunma sisteminin ilk testini 2022'de gerçekleştirecek. NASA'n

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı , Dünya’ya çarpma tehdidi bulunan asteroidlere uzay boşluğunda müdahale edilerek yönünün değiştirilmesini amaçlayan asteroid savunma sisteminin ilk testini 2022’de gerçekleştirecek.

NASA’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Çift Asteroid Yön Değiştirme Testi” adı verilen deneme kapsamında Temmuz 2021’de uzaya fırlatılacak kinetik etki aracının Eylül 2022’de asteroidi vuracağı kaydedildi.

Proje kapsamında, NASA tarafından tasarlanan DART uzay mekiği, 2022’de Dünya’ya 11 milyon kilometre mesafede olacak Didymos asteroid ikilisine ulaşıp merkezdeki Didymos A asteroidinin yörüngesinde dönen Didymos B’ye çarparak kinetik etkiyle asteroidinin yörüngesinde Dünya’daki teleskoplardan gözlenebilecek yüzde 1’lik bir değişim ortaya çıkarmaya çalışacak.

NASA ile Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı iş birliğiyle yürütülen DART projesi çerçevesinde 2015’ten bu yana gözlem ve araştırma faaliyeti sürdürülüyor.

Asteroid savunma sistemi, Dünya’yı zehirli maddeler içeren yakındaki asteroidlerin çarpmasından korumayı amaçlıyor.

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Nasa, Asteroid Savunma Sistemini 2022’de Test Edecek Haberi

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