Polatpaşa İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Polatpaşa İlkokulu anasınıf öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde Gazimağusa Belediye binasını ziyaret ederek hem Belediyeyi gezdi hem de Başkan İsmail Arter ile sohbet etti.

Belediyenin işleyişiyle ilgili bilgi alan öğrenciler Başkan İsmail Arter’e çiçek takdim ederken, Başkan İsmail Arter de çocuklara çeşitli ikramlıklar verdi.