8 Mayıs 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sıcak Gelişme…ysk, İstanbul Seçiminin İptaline Ve Yenilenmesine Karar Verdi…
07 Mayıs 2019 Salı Saat 16:53

Sıcak Gelişme…ysk, İstanbul Seçiminin İptaline Ve Yenilenmesine Karar Verdi…

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. AK Parti’nin itirazı 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul edildi. (BRT/CNN TURK)

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

AK Parti’nin itirazı 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul edildi.

 

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Sıcak Gelişme…ysk, İstanbul Seçiminin İptaline Ve Yenilenmesine Karar Verdi… Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
İstanbul Valisi Yerlikaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirildi
Türkiye İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun dün İstan...
Kıbrıs Asıllı Sanatçı Zeki Alasya Ölümünün 4. Yılında Anılıyor
Türk sinema ve tiyatrosunun gülen ve güldüren yüzü Zeki Alasya, vefatının 4. yılında anılıyor. Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Zeki Alasya, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda, Kıbrıs'tan göç eden bir ailenin...
Sıcak Gelişme…ysk, İstanbul Seçiminin İptaline Ve Yenilenmesine Karar Verdi…...
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. AK Parti’nin itirazı 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul edildi. (BRT/CNN TURK)
Türkiye-İran Sınırında 6 Erkek Cesedi Bulundu
Türkiye’de Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu. İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerinde yakınlarında yap...
Türkiye Ve Azerbaycan Orduları Ortak Tatbikat Gerçekleştiriyor
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2019" isimli ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği...
Samsun’da “6. Ms Hasta Okulu Eğitim Kampı” Düzenlendi
Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Türkiye'de 40 bin MS hastası var. Bu kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları h...
Türkiye Merkez Bankası’nın 2019 Enflasyon Tahmini Yüzde 14,6
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek, "Ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 14,6 olarak açıklanan 2019 yıl sonu tük...
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Rusya Federasyonu'ndan S-400 sa...
Marmaris’Te 4,8 Büyüklüğünde Deprem
Marmaris'te saat 07.43'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıntılar az sonra... (BRT/AA)
Alanyasporlu Futbolcuları Taşıyan Minibüs Devrildi
Türkiye Süper Liginde Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrildi. Kaza sonucu ağır yaralanan Josef Sural kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. ...
Akdeniz Foku İçin İşbirliği Protokolü
“Akdeniz Foku'nun Tanıtımı ve Korunması Projesi" çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi, TED Antalya Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenle...
Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Saldırıya Uğradı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu, Türkiye-Ir...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans