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Nijer’deki Tanker Kazasında Ölü Sayısı 58’e Yükseldi
07 Mayıs 2019 Salı Saat 16:54

Nijer’deki Tanker Kazasında Ölü Sayısı 58’e Yükseldi

Nijer'in başkenti Niamey'in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e çıktığı bildirildi. Nijer Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama

Nijer’in başkenti Niamey’in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 58’e çıktığı bildirildi.

Nijer Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, bir yakıt tankerinin pazar günü akşam saatlerinde benzin istasyonunda park ederken devrilmesiyle taşıdığı benzin sızdı.

Sızan benzini depolamaya çalışan motosiklet sürücüsünün kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle benzini alev alan tanker patladı.

Patlamada ölenlerin sayısı 55’ten 58’e yükselirken, 37 kişi de yaralandı.

Tanker şoförünün patlamadan sağ kurtulduğu olayda, benzin istasyonunda bulunan 5 araç ve 25 motosiklet tamamen yandı.

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Nijer’deki Tanker Kazasında Ölü Sayısı 58’e Yükseldi
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