Avrupa İklim Raporu Açıklandı

Avrupa Birliği yeryüzü gözlem programına dahil Copernicus İklim Değişikliği Servisi 2018 Avrupa İklim Raporu’nu yayımladı.

Raporda soğuk başlangıç, rekor kar yağışı, uzun sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, seller, fırtınalar, Kuzey Kutbu ve Alpler’deki buzulların kaygı verici derecede erimesi; açık iklim değişikliği eğilimlerini ve uzun süren dengesiz aşırı hava döngülerini ortaya koydu.

2018 Copernicus Avrupa İklim Raporu, geçen yıl Avrupa’daki hava sıcaklığının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek üç sıcaklık rekorundan birine ulaştığına işaret ediyor. Bahar aylarının tam anlamıyla kavurucu olduğuna işaret edilen raporda, Orta Avrupa’nın, olağan dışı bir şekilde sıcak olduğu belirtiliyor.

Rapora göre uzun süren soğuk hava dalgası ise, yılın başlarına damgasını vurdu.

Dondurucu soğuklar ve kar yağışının görüldüğü Şubat ve Mart ayları, geçen yıl Avrupa hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olduğu tek dönemdi.

Rapora göre Güney Avrupa normalden daha yağışlıydı, ama kuzeyde 2018 genel olarak sıcak ve kurak geçti. Orta Avrupa, 1950’lerden beri görülmeyen sıcak bir hava yaşadı ve Orta ve Kuzey Avrupa ilkbahar, yaz ve sonbaharda mevsim normallerinden %80 daha az yağış aldı. Almanya özellikle görülmedik derecede güneş aldı, Orta ve Kuzey Avrupa’nın bazı bölgelerinde ortalamanın %40’ına kadar daha fazla güneş ışığı saati gördü.

İskandinavya’nın, modern tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadığına, Leslie Kasırgası’nın da 1842’den bu yana hiçbir bir fırtınada görülmedik şiddette İber Yarımadası’nı vurduğuna işaret edilen raporda, yağışsızlıkla birleşen alışılmadık yüksek sıcaklıkların su sıkıntısı yaşanmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre 2018’de Alpler’de gösterge olarak kabul edilen buzullarda da aşırı bir kütlesel azalma da görüldü.