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07 Mayıs 2019 Salı Saat 16:54
Döviz Kurları Son 8 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Döviz kurlarında artış sürüyor... Rakamlar, son 8 aylık dönemdeki en yüksek seviyede.. Ekonomistler, döviz kurlarındaki artışı, S-400 ve F-35 gerginliği, İran’a yeni yaptırımların Türkiye’ye etkileri yanında İstanbul Belediye Ba
Döviz kurlarında artış sürüyor…
Rakamlar, son 8 aylık dönemdeki en yüksek seviyede..
Ekonomistler, döviz kurlarındaki artışı, S-400 ve F-35 gerginliği, İran’a yeni yaptırımların Türkiye’ye etkileri yanında İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin ardından yaşanan itiraz ve karar sürecine bağlıyor.
Serbest piyasada bugün;
-Euro 6.95,
-Sterlin, 8.12,
-Dolar 6.20 TL seviyelerinden satılıyor.
Döviz kurlarında bir ay önceki rakamlar;
-Euro 6.55,
-Sterlin 7.57,
-Dolar 5.85 TL değerindeydi.
Türkiye’deki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ertesinde ise döviz;
– Euro 6.43,
– Sterlin 7.48,
– Dolar 5.74 Türk Lirası idi.
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