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Dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin İse 7.9 Civarından İşlem Görüyor
07 Mayıs 2019 Salı Saat 16:54

Dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin İse 7.9 Civarından İşlem Görüyor

Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da yapılan seçime itirazları sonlandırmak üzere toplanması, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda Türkiye ve ABD arasındaki gerginlik ve İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonu piyasalar

Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da yapılan seçime itirazları sonlandırmak üzere toplanması, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda Türkiye ve ABD arasındaki gerginlik ve İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonu piyasalara olumsuz yansıdı.

Türk Lirası döviz karşısında değer kaybederken dolar 6TL’yi aştı. Euro 6.75 Sterlin ise 7.9 civarlarında işlem görüyor.

Türkiyede Yüsek Seçim Kurulu AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonucuna itirazını sonuçlandırmak için toplandı. Konuyla ilgi,li kararın kesinleşecek olması piyasalar üzerinde gerginlik yarattı. Bunun yanında  Gazze operasyonu ve Kıbrıs açıklarında hidro karbon gerginliği Türk parasında değer kaybına neden oldu.

Türk Lirası güne hafif düşüşle başladı. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu’nun saat 14.30’da başlayan toplantısına doğru  Türk Lirasında’ki değer kaybı yüzde bire kadar yükseldi.

Dövizin yükselişine seçim sonuçları kadar ABD ile Türkiye arasındaki hidrokarbon gerginliği ve İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonu da etkili olunca TL biraz daha değer kaybetti.

Piyasaların kapanışında dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin ise 7.9 civarından işlem gördü.

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Dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin İse 7.9 Civarından İşlem Görüyor Haberi

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