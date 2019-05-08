Koop Mu, Laü Mü..?

Potada nefes kesen bir mücadeleye sahne olan yarı final serisinde 2-2 devam eden Koopspor-Lefke Avrupa Üniversitesi play off serisinde bugün son finalist belirleniyor.

Koopspor ile LAÜ arasında play off yarı final serisinde sona gelindi. Geride kalan son dört maçın ilk ikisini Koopspor, son ikisini ise LAÜ kazandı ve seride durum 2-2’ye geldi. Koopspor’un ev sahibi avantajını elinde bulundurması nedeniyle yarı final play serisinin son maçı bu akşam oynanacak ve YDÜ’nün finaldeki rakibi belli olacak.

Koopspor ile LAÜ arasındaki bu zorlu mücadele bu akşam saat 19.00’da Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma BRT Spor’dan 18.30’dan itibaren canlı yayınlanacak.