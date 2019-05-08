Özgül, Kulaçları Rekora Attı

Şehit Kamil Belediyesi 7. Geleneksel uluslararası Alleben Su Sporları Yarışları’nın 2. gününde yarışan rekortmen yüzücümüz Özül Çetin, orada da adını rekorlara yazdırdı.

Gaziantep’te düzenlenen, yarışmalarda Özgül Çetin, 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen, 7. Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Yarışları’nda, katılmış olduğu 100 metre kelebek branşında 1:08:50’lik derecesi ile 1. gelerek, hem Gaziantep Alleben Cup rekorunun, hem de 12-13-14-15-16-17+ yaş Genel KKTC rekorlarının sahibi oldu.

Yarışların öğleden sonraki seanslarında 400 metre serbest yüzen Özgül Çetin, yapmış olduğu 4:45:97’lik derecesi ile yine 1. Gelerek, bu branşta da 12-13-14-15-16-17+ yaş Genel KKTC rekorlarının sahibi oldu.

Yarışların 3. ve son gününde 100 metre serbest yüzen Özgül, bu kez de 1:03:27’lik derecesi ile yine 1. gelerek genel KKTC Rekoruna adını yazdırdı.