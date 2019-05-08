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Okçulukta Antrenörler Eğitiliyor
07 Mayıs 2019 Salı Saat 16:55

Okçulukta Antrenörler Eğitiliyor

Okçuluk Federasyonu tarafından KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü, Türkiye Okçuluk Federasyonu iş birliği ile gerçekleşen Yardımcı Antrenör Kursu devam ediyor. 3 Mayıs tarihinde başlayan ve 10 Mayıs’ta tamamlanacak kurs ülkemizdeki akademis

Okçuluk Federasyonu tarafından KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü, Türkiye Okçuluk Federasyonu iş birliği ile gerçekleşen Yardımcı Antrenör Kursu devam ediyor.

3 Mayıs tarihinde başlayan ve 10 Mayıs’ta tamamlanacak kurs ülkemizdeki akademisyenler tarafından veriliyor. Kursta temel derslerin sonrasında, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından görev verilen ve Federasyonun görevlendirdiği Eğitimciler tarafından Ülkemizde teorik ve uygulamalı derslerle tamamlanması planlanıyor. Kurs sonrasında katılımcılar için yapılacak değerlendirme sınavları sonrasında başarılı olan adaylara belgeleri taktim edilerek, Ülkemizde uygulanacak olan faaliyetlerde görev yapacak olan Yardımcı Antrenörlerimiz tecrübelerini aktarmaya ve geliştirmeye devam edecekler.

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