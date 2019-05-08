Volkan Sünmez Kürsünün Tepesinde

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı’nın organize ettiği Türkiye Bahar Kupası Trap Bölgesel Lig 1. Yarışması Konya’da yapıldı.

İki gün süren mücadele sonunda trap büyük erkeklerde KKTC Atıcılık Federasyonu atıcı sporcusu Volkan Sünmez final atışlarında birinci olurken, Ali Giritli atıcımız ise üçüncü girdiği final atışlarında altıncı gelerek gurur kaynağı oldu.

“Sporcuların teşvik edilmesi gerekir”

Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker Yiğitcan sporcularımızın Türkiye’de elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları ve özveri ile bıkmadan usanmadan her türlü cefakârlığı esirgemeden gösteren ailelerini de canı gönülden kutlayarak büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Yiğitcan “sporcularımız bu yarışmalarda başarılı olmuşlardır. Başarılı olanlara katkı konusunda girişim yaparak onların teşvik edilmesini sağlayacağız” dedi.