Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan Konser

Kültür Dairesi bünyesinde Şef Tuncay Langal yönetiminde faaliyet gösteren Devlet Türk Müziği Topluluğu pazartesi akşamı konser veriyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak Türk Halk Müziği konserinde, Lale Langal solist olarak sahne alacak.

Kemanda Nedim Mavi, bağlama, tar ve udda Tuncay Langal, ritim sazlarda Yusuf Erhan Binici ile Okan Sadioğlu, klasik gitarda Bedirhan Karakaş ve bas gitarda Cumali Bozpınar’ın yer aldığı Devlet Türk Müziği Topluluğu Orkestrası’nın konserine, Lefkoşa Belediyesi Halk Müziği Korosu Şefi Hasibe Aksaç ve Ahmet Akarsu konuk sanatçı olarak katılacak.

Halka açık ve ücretsiz olacak konserde, Kıbrıs, Anadolu ve Azerbaycan’dan anonim ve beste türkülere yer verilecek.