“avrupa Günü” Ara Bölgede Kutlanıyor

Avrupa Birliği’nin kuruluş yıl dönümü, Europe Direct Lefkoşa Bilgi Merkezi tarafından düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Ara bölgede Ledra Palace karşısında yer alan Europe Direct Lefkoşa ofisi ve Dayanışma Evi önünde yer alacak etkinlikler 10 Mayıs Cuma günü akşam üzeri 19:00’da başlayacak ve 23:00’a kadar devam edecek.

Europe Direct Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikler Nihan Görgü ve ekibinin Jazz konseri ile başlayacak. Jazz dinletisi ile birlikte ziyaretçiler Language Cafe’ye de katılabilecek. YEU Kıbrıs ve Kıbrıs İki Dillilik Derneği tarafından düzenlenecek bu etkinlikte ziyaretçiler İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Makedonca, Romence, Yunanca ve Türkçe gibi Avrupa dillerini farklı masalarda eğlenerek konuşma ve pratik yapma fırsatı bulacak.

Europe Direct’ten verilen bilgilere göre, AB Bilgi Merkezi iş birliğinde çocuk köşesi de kurulacak. Böylece çocuklar çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirirken Avrupa Birliği’nin değerlerini de öğrenebilecekler. Etkinlikte boyamalar ve harita oyunları yer alacak.

Etkinlikler süresince Avrupa Birliği ile ilgili bilgi masalarının da kurulacağı aktarıldı. Bilgi masaları arasında Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcliği, Sivil Alan, AB Bilgi Merkezi, EURES ve YEU Kıbrıs’ın yer alacağı bildirildi.

Etkinlikte saat 21:00’de DJ de sahnede olacak

Jazz dinetisi, Language Cafe ve çocuk köşesi etkinliklerinin ardından Dj Claudio’un sahneye çıkmasıyla başlayacak olan parti, 23:00’e kadar sürecek.

AVRUPA GÜNÜ NEDİR?

Avrupa Günü, Mayıs ayında Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkelerde kutlanan bir gündür. 5 Mayıs 1949’da Avrupa Konseyi kurulmuş ve bu tarih II. Dünya Savaşı’ndan çıkış için en önemli ümitlerden biri sayılmıştır. AB henüz Avrupa Ekonomik Topluluğu iken birliğin kurulma planının açıklandığı 9 Mayıs’ı Avrupa Günü ilan etmiştir.

Açıklamaya göre, Europe Direct Lefkoşa, Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından desteklenen ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yürütülen, Şubat 2015 tarihi itibarıyla Dayanışma Evi karşısında yer alan bir bilgi merkezi. Avrupa Birliği ülkelerinde 400’den fazla şubesi bulunan bu ağın bir parçası olan Europe Direct Lefkoşa, AB vatandaşlarına hakları hakkında bilgi vermenin yanında onları AB bursları, hibeleri ve fırsatlar hakkında bilgilendirmeyi de amaçlamakta. Merkeze, etkinlikle ilgili detaylı bilgi için +90 548 856 30 32 numaralı telefondan ulaşılabilecek.