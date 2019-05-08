- Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar
- İstanbul Valisi Yerlikaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirildi
- Döviz Kurları Son 8 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
- Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Oda Orkestrası Konseri
- Meclis’te Ekonomik Gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki Hareketlilik Ele Alındı
- Koop Mu, Laü Mü..?
- Dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin İse 7.9 Civarından İşlem Görüyor
- Papua Yeni Gine’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem
- Polatpaşa İlkokulu Öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’Ni Ziyaret Etti
- Özgül, Kulaçları Rekora Attı
- Bellapais Müzik Festivali Devam Ediyor
- Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan Konser
- Okçulukta Antrenörler Eğitiliyor
- Kar-İş ”süresiz Greve” Gidiyor
- Nijer’deki Tanker Kazasında Ölü Sayısı 58’e Yükseldi
- “avrupa Günü” Ara Bölgede Kutlanıyor
- Nasa, Asteroid Savunma Sistemini 2022’de Test Edecek
- Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’Nün Fotoğraf Sergisi İzleyiciyle Buluşacak!
- Avrupa İklim Raporu Açıklandı
- Volkan Sünmez Kürsünün Tepesinde
- “seçim Kurulları Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu”
- Arucad’Da Yetenek Sınavına Girecek Öğrencilere Portfolyo Hazırlık Günleri
- 11. Özel Atletizm Oyunları Düzenleniyor
- Avustralya Başbakanı Morrison’a Yumurtalı Saldırı
- Bm’den İdlib’e Yönelik Hava Saldırıları ‘alarm Verici’ Açıklaması
- Kıbrıs Asıllı Sanatçı Zeki Alasya Ölümünün 4. Yılında Anılıyor
- Araç Muayenelerinin Özele Devredilmesine Doğru
- “M. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat-Başarı Ödülleri” Bugün Veriliyor
- Sıcak Gelişme…ysk, İstanbul Seçiminin İptaline Ve Yenilenmesine Karar Verdi…
- Üç Polis Mensubu Görevden Alındı
- Dövizde Son Durum!
- “M. Necati Özkan Bilim–Kültür–Sanat Başarı Ödülleri” Yarın Veriliyor
- Ktgb’nin Possible/mümkün Projesi Hayat Buluyor
- Minik Şampiyonlar Ödüllerini Aldı
- Aydınköy’De Motodrag Heyecanı
- Libya’Daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 376’Ya Yükseldi
- “M. Necati Özkan Bilim–Kültür–Sanat Başarı Ödülleri” Yarın Veriliyor
- Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Oda Orkestrası Konseri
- Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’Nün Fotoğraf Sergisi İzleyiciyle Buluşacak!
- “M. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat-Başarı Ödülleri” Bugün Veriliyor
- Bellapais Müzik Festivali Devam Ediyor
- “avrupa Günü” Ara Bölgede Kutlanıyor
- Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan Konser
- Volkan Sünmez Kürsünün Tepesinde
- Minik Şampiyonlar Ödüllerini Aldı
- Okçulukta Antrenörler Eğitiliyor
- Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar
- Özgül, Kulaçları Rekora Attı
- Koop Mu, Laü Mü..?
- 11. Özel Atletizm Oyunları Düzenleniyor
- Dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin İse 7.9 Civarından İşlem Görüyor
- Dövizde Son Durum!
- Döviz Kurları Son 8 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
- “seçim Kurulları Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu”
- Avustralya Başbakanı Morrison’a Yumurtalı Saldırı
- Papua Yeni Gine’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem
“avrupa Günü” Ara Bölgede Kutlanıyor
Avrupa Birliği’nin kuruluş yıl dönümü, Europe Direct Lefkoşa Bilgi Merkezi tarafından düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.
Ara bölgede Ledra Palace karşısında yer alan Europe Direct Lefkoşa ofisi ve Dayanışma Evi önünde yer alacak etkinlikler 10 Mayıs Cuma günü akşam üzeri 19:00’da başlayacak ve 23:00’a kadar devam edecek.
Europe Direct Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikler Nihan Görgü ve ekibinin Jazz konseri ile başlayacak. Jazz dinletisi ile birlikte ziyaretçiler Language Cafe’ye de katılabilecek. YEU Kıbrıs ve Kıbrıs İki Dillilik Derneği tarafından düzenlenecek bu etkinlikte ziyaretçiler İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Makedonca, Romence, Yunanca ve Türkçe gibi Avrupa dillerini farklı masalarda eğlenerek konuşma ve pratik yapma fırsatı bulacak.
Europe Direct’ten verilen bilgilere göre, AB Bilgi Merkezi iş birliğinde çocuk köşesi de kurulacak. Böylece çocuklar çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirirken Avrupa Birliği’nin değerlerini de öğrenebilecekler. Etkinlikte boyamalar ve harita oyunları yer alacak.
Etkinlikler süresince Avrupa Birliği ile ilgili bilgi masalarının da kurulacağı aktarıldı. Bilgi masaları arasında Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcliği, Sivil Alan, AB Bilgi Merkezi, EURES ve YEU Kıbrıs’ın yer alacağı bildirildi.
Etkinlikte saat 21:00’de DJ de sahnede olacak
Jazz dinetisi, Language Cafe ve çocuk köşesi etkinliklerinin ardından Dj Claudio’un sahneye çıkmasıyla başlayacak olan parti, 23:00’e kadar sürecek.
AVRUPA GÜNÜ NEDİR?
Avrupa Günü, Mayıs ayında Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkelerde kutlanan bir gündür. 5 Mayıs 1949’da Avrupa Konseyi kurulmuş ve bu tarih II. Dünya Savaşı’ndan çıkış için en önemli ümitlerden biri sayılmıştır. AB henüz Avrupa Ekonomik Topluluğu iken birliğin kurulma planının açıklandığı 9 Mayıs’ı Avrupa Günü ilan etmiştir.
Açıklamaya göre, Europe Direct Lefkoşa, Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından desteklenen ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yürütülen, Şubat 2015 tarihi itibarıyla Dayanışma Evi karşısında yer alan bir bilgi merkezi. Avrupa Birliği ülkelerinde 400’den fazla şubesi bulunan bu ağın bir parçası olan Europe Direct Lefkoşa, AB vatandaşlarına hakları hakkında bilgi vermenin yanında onları AB bursları, hibeleri ve fırsatlar hakkında bilgilendirmeyi de amaçlamakta. Merkeze, etkinlikle ilgili detaylı bilgi için +90 548 856 30 32 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
- Araç Muayenelerinin Özele Devredilmesine Doğru
- Başbakan’Dan Çocuklara Tavsiyeler
- Dpö:nisan Enflasyonu % 3.95
- Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Nden Kermes
- “15 Yıl Önceki Öngörüsüzlüğün Bedeli Ağır Oldu”
- İskele’ De Elektrik Kesintisi Olacak
- “Başpiskopos’Un Sözleri Tam Bir Ortaçağ Zihniyetidir”
- İlaçlanan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli
- » Murat Mutlu Özyurt’un Darp İddiasına Polis’ten Yanıt!
- » Facebook Aşırılık Yanlısı Hesapları Kapatma Kararı Aldı
- » Başarılılar Ödüllendirildi
- » Gecenin Galipleri Daü Ve Yükseliş
- » Erkeklerde Federasyon Kupası G.gücü’Nün
- » Çin’de Bir Kişi Fil Saldırısında Hayatını Kaybetti
- » Veysi Soyer Sanat Etkinliği Düzenliyor
- » Endonezya’daki Sel Ve Toprak Kaymasında Ölenlerin Sayısı 31’e Çıktı
- » Fas’ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 16 Ölü, 17 Yaralı
- » Brt’Den Bir İlk
- » Meclis Tamamladı
- » Mindere Şemmedi İçin Çıkıyorlar
- » Ktös’Ten Yarın Uyarı Grevi
- » İlkokullar Kıyasıya Yarışıyor
- » Değirmencioğlu Ve Öztürk’E Ziyaret
- » Sarı Yeleklilerin Eylemlerinde Polis Şiddetinin Bilançosu
- » Alanyasporlu Futbolcuları Taşıyan Minibüs Devrildi
- » “15 Yıl Önceki Öngörüsüzlüğün Bedeli Ağır Oldu”
- » Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Nden Kermes
- » 11.mormenekşe Enginar Festivali Başladı
- » Bugün Yağmur Bekleniyor
- » İspanya Belirsizliklerin İçinde Sandık Başına Gidiyor
- » Hentbolda Kupa Sahiplerini Buluyor
- » Samsun’da “6. Ms Hasta Okulu Eğitim Kampı” Düzenlendi
- » Dp, 1 Mayıs Pikniği Düzenledi
- » İlk Seminer Tamamlandı
- » Çeler: Sosyal Sigortalar’In Gelirlerinde 9 Milyonluk Artış Öngörüyoruz
- » Amsterdam’Da Dizel Ve Benzinli Araçlara Yasak Geliyor
- » Venezuela’Da Başlatılan Darbe Girişimi Bastırıldı
- » İstanbul Valisi Yerlikaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirildi
- » Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar
- » Ydü 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri Perşembe Günü Başlıyor
- » Döviz Kurları Son 8 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
- » Türkiye Merkez Bankası’nın 2019 Enflasyon Tahmini Yüzde 14,6
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Oda Orkestrası Konseri
- » Meclis’te Ekonomik Gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki Hareketlilik Ele Alındı
- » Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar
- » İstanbul Valisi Yerlikaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirildi
- » Döviz Kurları Son 8 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Oda Orkestrası Konseri
- » Meclis’te Ekonomik Gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki Hareketlilik Ele Alındı
- » Koop Mu, Laü Mü..?
- » Dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin İse 7.9 Civarından İşlem Görüyor
- » Papua Yeni Gine’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem
- » Polatpaşa İlkokulu Öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’Ni Ziyaret Etti
- » Özgül, Kulaçları Rekora Attı
- » Bellapais Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan Konser
- » Okçulukta Antrenörler Eğitiliyor
- » Kar-İş ”süresiz Greve” Gidiyor
- » Nijer’deki Tanker Kazasında Ölü Sayısı 58’e Yükseldi
- » “avrupa Günü” Ara Bölgede Kutlanıyor
- » Nasa, Asteroid Savunma Sistemini 2022’de Test Edecek
- » Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’Nün Fotoğraf Sergisi İzleyiciyle Buluşacak!
- » Avrupa İklim Raporu Açıklandı
- » Volkan Sünmez Kürsünün Tepesinde
- » “seçim Kurulları Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu”
- » Arucad’Da Yetenek Sınavına Girecek Öğrencilere Portfolyo Hazırlık Günleri
- » 11. Özel Atletizm Oyunları Düzenleniyor
- » Avustralya Başbakanı Morrison’a Yumurtalı Saldırı
- » Bm’den İdlib’e Yönelik Hava Saldırıları ‘alarm Verici’ Açıklaması
- » Kıbrıs Asıllı Sanatçı Zeki Alasya Ölümünün 4. Yılında Anılıyor
- » Araç Muayenelerinin Özele Devredilmesine Doğru
- » “M. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat-Başarı Ödülleri” Bugün Veriliyor
- » Sıcak Gelişme…ysk, İstanbul Seçiminin İptaline Ve Yenilenmesine Karar Verdi…
- » Üç Polis Mensubu Görevden Alındı
- » Dövizde Son Durum!
- » “M. Necati Özkan Bilim–Kültür–Sanat Başarı Ödülleri” Yarın Veriliyor
- » Ktgb’nin Possible/mümkün Projesi Hayat Buluyor
- » Minik Şampiyonlar Ödüllerini Aldı
- » Aydınköy’De Motodrag Heyecanı
- » Libya’Daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 376’Ya Yükseldi
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans