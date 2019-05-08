Necati Özkan Vakfı’nın Geleneksel “M. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat-Başarı Ödülleri” bugün veriliyor..

Ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Necati Özkan Vakfı, bu yıl Devlet Tiyatrosu, Yanık olan tiyatro sahnesi ve salonunun yokluğuna rağmen 1999 yılından beri Devlet Tiyatroları’nı perdelerinin 30 yıl kapanmamasına gösterdikleri dirayetli uğraştan dolayı ödüle layık gördü.

Ayrıca Karma ve uluslararası resim sergilerindeki başarılarından dolayı Salih Çizel, Kıbrıs insanını sinema ve dizilerde Türkiye ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarılı temsiliyetinden dolayı Hazar Ergüçlü, Ülke fotoğraf sanatına koyduğu katkı ve uluslararası başarıları ile Kıbrıs’a getirdiği pozitif etkiden dolayı Yıltan Taşçı, Yaptığı arkeolojik araştırmalar ve ülkenin geçmişini bugüne taşımasına yönelik çalışmaları ve yayımladığı kitaplardan dolayı Tuncer Bağışkan, Tiyatro, sinema, dizi ve senaryo sanatında ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarından dolayı Ertaç Hazer ödüllendirildi.

Ödül töreninde M. Necati Özkan’ın kendi sesinden bir dinleti sunulacak ve BRT tarafından hazırlanan M. Necati Özkan ile ilgili “Ateşleri Yakan Kıvılcım” belgeselinin özet gösterimi yer alacak.