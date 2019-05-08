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Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’Nün Fotoğraf Sergisi İzleyiciyle Buluşacak!
07 Mayıs 2019 Salı Saat 16:56

Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’Nün Fotoğraf Sergisi İzleyiciyle Buluşacak!

Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı'yı çektiği fotoğraflar arasında sergilemeye değer bulunanlar bugün fotoğraf se

Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’yı çektiği fotoğraflar arasında sergilemeye değer bulunanlar bugün fotoğraf sergisinde izleyiciyle buluşacak.

Atatürk Meslek Lisesi Grafik-Fotoğraf ve Matbaacılık Bölümü 11. sınıf öğrencileri Yükselen Deniz, Alara Ak ile Çağdaş Çarık iki hafta önce Cumhurbaşkanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın fotoğraflarını çekmişti.

Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi kapsamında gerçekleşen fotoğraf çekiminde sergilemeye değer bulunan fotoğraflar, bugün düzenlenecek fotoğraf sergisinde izleyiciyle buluşacak.

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Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’Nün Fotoğraf Sergisi İzleyiciyle Buluşacak! Haberi

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