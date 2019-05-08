“M. Necati Özkan Bilim–Kültür–Sanat Başarı Ödülleri” Yarın Veriliyor

Necati Özkan Vakfı geleneksel “M. Necati Özkan Bilim–Kültür–Sanat Başarı Ödülleri” yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde 21. kez veriliyor.

Vakıf açıklamasına göre bu yıl, 2016 – 2018 döneminde yapılan faaliyetler dikkate alınarak şu kişi ve kurumlara Ocak 2019 itibarıyla ödül verilmesi kararlaştırıldı:.

Devlet Tiyatrosu: Yanık olan tiyatro sahnesi ve salonunun yokluğuna rağmen 1999 yılından beri Devlet Tiyatroları’nın perdelerinin 30 yıl kapanmamasına gösterdikleri dirayetli uğraştan dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Salih M. Çizel: 1965 yılından beri katıldığı bireysel, karma ve uluslararası resim sergilerindeki başarılarından dolayı ödüllendirildi

Hazar Ergüçlü: Kıbrıs insanını sinema ve dizilerde Türkiye ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarılı temsiliyetinden dolayı ödüle layık görüldü.

Yıltan Taşçı: Ülke fotoğraf sanatına koyduğu katkı ve uluslararası başarıları ile Kıbrıs’a getirdiği pozitif etkiden dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Tuncer Bağışkan: Yaptığı arkeolojik araştırmalar ve ülkenin geçmişini bugüne taşımasına yönelik çalışmaları ve yayımladığı kitaplardan dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Ertaç Hazer: Tiyatro, sinema, dizi ve senaryo sanatında ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarından dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Ödül töreninde M. Necati Özkan’ın kendi sesinden bir dinleti sunulacak ve BRT tarafından hazırlanan M. Necati Özkan ile ilgili “Ateşleri Yakan Kıvılcım” belgeselinin özet gösterimi yer alacak.