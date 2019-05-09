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Erhürman: Görev Bir An Önce Ubp’Ye Verilmeli
09 Mayıs 2019 Perşembe Saat 12:27

Erhürman: Görev Bir An Önce Ubp’Ye Verilmeli

Başbakan Tufan Erhürman, doğru olanın hükümet kurma görevinin bir an önce Cumhuriyet Meclisi’nde en fazla milletvekiline sahip UBP’ye verilmesi olduğunu söyledi. Erhürman, istifasının ardından basına açıklamalarda bulundu. Doğru olan

Başbakan Tufan Erhürman, doğru olanın hükümet kurma görevinin bir an önce Cumhuriyet Meclisi’nde en fazla milletvekiline sahip UBP’ye verilmesi olduğunu söyledi.

Erhürman, istifasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Doğru olan bir an önce görevlendirmenin yapılması ve Cumhuriyet Meclisi’nde en çok milletvekiline sahip parti başkanı Ersin Tatar’a görevin verilmesi olduğunu söyledi.

Erhürman, bu kadar hızlı davranılmasını istemesinin nedeninin ülkenin ciddi bir ekonomik krizden geçiyor olması ve ülkenin istikrara ihtiyacı bulunması olduğuna işaret etti.

“Ülke sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve böyle dönemlerde istikrarlı bir hükümete ihtiyaç vardır. Son aylar içinde maalesef istikrarsızlık yaşadık.Sürekli “hükümet gidecek” söylentileri içinde istikrarlı çalışmak söz konusu değildi” diyen Başbakan Tufan Erhürman, 15 aylık bir hükümet döneminde görev yaptığı tüm arkadaşlarına, halka ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Erhürman, son gelişmelerin bu akşam CTP Parti Meclisi’nde değerlendirileceğini de anımsattı.

Bir soru üzerine de CTP Genel Başkanı Erhürman, şu an için yeni bir hükümet formülünün Meclis içinde var olduğunu ve erken seçimin doğru bir yaklaşım olmayacağını düşündüğünü söyledi.

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Erhürman: Görev Bir An Önce Ubp’Ye Verilmeli Haberi

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