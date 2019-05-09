Akıncı:görevlendirme Önümüzdeki Hafta

Başbakan Tufan Erhürman’ın hükümetin istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, teamüller gereği Erhürman’ın yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdürmesini istedi.

Akıncı, yeni hükümet oluşumu için partilere aralarında görüşme yapabilmeleri adına zaman vereceğini ve Pazartesi gününden itibaren parti başkanları ile ayrı ayrı görüşeceğini açıkladı.

Akıncı, “ Önümüz hafta sonu, partilere aralarında istişare yapmaları için zaman veriyorum. Görevlendirmeyi geciktirmek gibi bir durum söz konusu değildir. Pazartesinden itibaren ayrı ayrı parti başkanları ile görüşeceğim ve hafta içinde de güvenoyu alabileceğine inandığım bir parti başkanına görevlendirmeyi verebileceğimi düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dörtlü koalisyon hükümeti ile diyalog içinde iyi bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, Başbakan Tufan Erhürman’ın kolay bir başbakanlık dönemi geçirmediğini,sıkıntılı bir dönem yaşandığını anımsattı.

“Ciddi çabalar harcadınız, uğraşlar verdiniz. Koalisyonların devam ettirilmesi zor oluyor, yıllardır bunu görüyoruz. Her yaşanan geleceğe örnek oluşturur. Sizin hükümetiniz de gelecek için yaşanmış bir örnek olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, verdiği hizmetlerden dolayı Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür etti.

Akıncı, konuşmasının sonunda teamüller gereği yeni hükümet oluşuncaya kadar Başbakan Tufan Erhürman’dan görevini sürdürmesini istedi.