Polisten Kanunsuz Silah Operasyonu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21:30 sıralarında, Dipkarpaz’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, O.Ç.’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında 20 adet canlı kurusıkı mermi, havai fişek atmak için tasarlanmış 1 adet tabanca ile 11 adet canlı av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.