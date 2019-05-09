- Özçınar’Dan Şht Turgut Ortaokuluna Ziyaret
- “beyan-I Betik” Tanıtıldı
- Afganistan’Da Emniyet Müdürü Öldürüldü
- Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi
- Daü Tasarım Haftası Başladı
- Paraguay’da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi
- Rusya’da Çığ Felaketi: 7 Ölü
- Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer Hapse Dönüyor
- 34’Üncü Hükümet 460 Gün Sürdü!
- Ydk’Dan Güzel Başlangıç
- Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Skolyoz Ameliyatları Devam Ediyor
- Aşina, Erhürman’I Ziyaret Etti
- Dönmez ”türkiye Her Alanda, Kktc’Nin Hak Ve Menfaatlerini Korumaya Devam Edecek”
- Akıncı:görevlendirme Önümüzdeki Hafta
- Çeler: Engellilerin Neler Yapabileceğini Gösteren Bir Hafta
- Polisten Kanunsuz Silah Operasyonu!
- “Basın Kuruluşlarımızın Kapasitesinin Artırılması Son Derece Önemli”
- 9. Daü Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor
- Özel Atletizm Oyunları Bugün Başlıyor
- Başbakan İstifa İçin Cumhurbaşkanlığı’Nda
- Leventspor Şampiyonluğa Koşuyor (44-84)
- Venezuela’da Muhalif An Başkan Yardımcısı Darbe Girişiminden Gözaltında
- İskeleli Öğrenciler “Trafikte Beni Fark Et” Yürüyüşü Gerçekleştirdiler
- Abd Başkanı Trump İran’a Yaptırımları İmzaladı
- Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) Düzenleniyor
- Nurel, Erhürman’I Ziyaret Etti
- Başbakan Hükümetin İstifasını Sundu
- Güney Afrika’da Halk Sandık Başında
- Halit Ergenç Bu Akşam Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde
- Erhürman: Görev Bir An Önce Ubp’Ye Verilmeli
- Nasa, Asteroid Savunma Sistemini 2022’de Test Edecek
- İstanbul Valisi Yerlikaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirildi
- Arucad’Da Yetenek Sınavına Girecek Öğrencilere Portfolyo Hazırlık Günleri
- Kar-İş ”süresiz Greve” Gidiyor
- Ktgb’nin Possible/mümkün Projesi Hayat Buluyor
- Polatpaşa İlkokulu Öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’Ni Ziyaret Etti
- Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi
- 9. Daü Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor
- Halit Ergenç Bu Akşam Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde
- Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) Düzenleniyor
- Daü Tasarım Haftası Başladı
- “beyan-I Betik” Tanıtıldı
- Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Skolyoz Ameliyatları Devam Ediyor
- Özel Atletizm Oyunları Bugün Başlıyor
- Çeler: Engellilerin Neler Yapabileceğini Gösteren Bir Hafta
- Aşina, Erhürman’I Ziyaret Etti
- Özçınar’Dan Şht Turgut Ortaokuluna Ziyaret
- Nurel, Erhürman’I Ziyaret Etti
- Ydk’Dan Güzel Başlangıç
- Leventspor Şampiyonluğa Koşuyor (44-84)
- Güney Afrika’da Halk Sandık Başında
- Afganistan’Da Emniyet Müdürü Öldürüldü
- Rusya’da Çığ Felaketi: 7 Ölü
- Paraguay’da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi
- Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer Hapse Dönüyor
- Abd Başkanı Trump İran’a Yaptırımları İmzaladı
“Basın Kuruluşlarımızın Kapasitesinin Artırılması Son Derece Önemli”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından, uygulanan “Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Mümkün” projesinin tanıtım etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, KTGB Kompleksi’nde dün akşam yer alan etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, daha özgür bir basının herkesin hedefi olması gerektiğini belirtti.
AB ile ilişkilere değinerek, AB’nin bazı projelere destek verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “AB önemli projelerimize destek veriyor. Basın özgürlüğü anlamında Gazeteciler Birliğimizle yürütülecek olan bu projeyi de çok önemsiyorum. Daha özgür, daha güçlü ama aynı zamanda da daha etik gazetecilik anlayışı olması gerekendir. Bu yönde atılacak her adımı desteklemek hepimize düşen bir görevdir ve basın, medya kuruluşlarımız önemli kurumlarımızdır, kapasitelerinin artırılması elbette son derece önemli bir gelişme olacaktır” dedi.
AB’nin, Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili yürüttüğü, Kıbrıs Türk kurumlarının yapısının AB standartlarına yaklaştırılması için çalışmalar yapan ad-hoc komitenin çalışmalarının, Crans Montana’daki olumsuz sonuçtan sonra Rum tarafının talebiyle durdurulduğunu anımsattı.
Ortak hazırlanan sözlük çalışmasının dahi, Rum tarafındaki kuruluşların olumsuz tavrı nedeniyle uygulanamadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunların olmaması lazım. Kıbrıs Türk halkı kendini Avrupalı hissediyor. Kıbrıs Türk halkı barışçıdır, uzlaşmacıdır, çözümden yanadır. Bunu defalarca kanıtladı ve Avrupalı kimliğini muhafaza etmek istiyor, geliştirmek istiyor, kendi kurumsal yapısını da Avrupa Birliği standartlarına taşımak istiyor. Bu konuda, bu topluma yapılacak her türlü katkı herkesin yararınadır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, daha Avrupalı bir toplumun bu topraklarda yaşamasının, Kıbrıs Rum toplumunun da çıkarına olduğunu ifade ederek, “Bunun en erken zamanda farkına varılmasını temenni ediyorum” dedi.
Daha özgür bir basının herkesin arzusu ve hedefi olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:
“Fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, demokrasinin kısıtlandığı, sınırlandırıldığı toplumlarda elbette en başta o toplumun kendisi acı çeker ama o toplumda yönetimde bulunanlar şu yanılgıya düşmemeleri gerekir; ‘Biz bu basını sınırlıyoruz, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdık, artık rahatız’. Hayır, öyle değildir. O toplumlardaki yöneticiler, o türden yöneticiler, o bakış açısıyla olaya bakan yöneticiler hataya düşmeye müsait en başta gelen kişilerdir. Yani, fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, eleştiri özgürlüğünün olmadığı yerlerde en büyük hatalara düşecek olanlar da o toplumları yönetenlerdir. Şöyle de çok ciddi bir durum vardır, onun da altını çizmemde yarar vardır; o konumda bulunan yöneticiler bu hatalarının farkına varmadıkları için aslında kamu vicdanında çoktan yerlerini kaybettiklerinin de farkında değillerdir. Ve ansızın bir gün çok büyük sürprizlerle karşı karşıya kalırlar. Etrafımıza baktığımızda bunların örneklerini görmek mümkündür.”
Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak KKTC’de tüm yöneticilerin düzeyli, etik kurallar çiğnenmeden eleştiriden nasibini almasını temenni ederek, “Çünkü bu alındığında daha iyiyi, daha güzeli yaratmak için uğraş verileceğinden eminim. Bundan yoksun kalan yönetici hataya düşen yöneticidir. O nedenle ülkemizdeki yönetimlerin düzeyli, etik ama fikir özgürlüğünün de alabildiğine olduğu güçlü basın kuruluşlarının olduğu yerlerde görevlerini yapmalarını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın camiamıza daha özgür, daha güçlü, daha etik bir gelecek diliyorum, bu projenin de buna katkı yapacağına inanıyorum” dedi.
- “Basın Kuruluşlarımızın Kapasitesinin Artırılması Son Derece Önemli”
- Araç Muayenelerinin Özele Devredilmesine Doğru
- Başbakan’Dan Çocuklara Tavsiyeler
- Dpö:nisan Enflasyonu % 3.95
- Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Nden Kermes
- “15 Yıl Önceki Öngörüsüzlüğün Bedeli Ağır Oldu”
- İskele’ De Elektrik Kesintisi Olacak
- “Başpiskopos’Un Sözleri Tam Bir Ortaçağ Zihniyetidir”
- » Murat Mutlu Özyurt’un Darp İddiasına Polis’ten Yanıt!
- » Facebook Aşırılık Yanlısı Hesapları Kapatma Kararı Aldı
- » Başarılılar Ödüllendirildi
- » Gecenin Galipleri Daü Ve Yükseliş
- » Erkeklerde Federasyon Kupası G.gücü’Nün
- » Çin’de Bir Kişi Fil Saldırısında Hayatını Kaybetti
- » Endonezya’daki Sel Ve Toprak Kaymasında Ölenlerin Sayısı 31’e Çıktı
- » Brt’Den Bir İlk
- » Veysi Soyer Sanat Etkinliği Düzenliyor
- » Fas’ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 16 Ölü, 17 Yaralı
- » Meclis Tamamladı
- » Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar
- » Mindere Şemmedi İçin Çıkıyorlar
- » Ktös’Ten Yarın Uyarı Grevi
- » İstanbul Valisi Yerlikaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirildi
- » İlkokullar Kıyasıya Yarışıyor
- » Değirmencioğlu Ve Öztürk’E Ziyaret
- » Sarı Yeleklilerin Eylemlerinde Polis Şiddetinin Bilançosu
- » Döviz Kurları Son 8 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
- » “15 Yıl Önceki Öngörüsüzlüğün Bedeli Ağır Oldu”
- » Alanyasporlu Futbolcuları Taşıyan Minibüs Devrildi
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Oda Orkestrası Konseri
- » Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Nden Kermes
- » 11.mormenekşe Enginar Festivali Başladı
- » Bugün Yağmur Bekleniyor
- » Meclis’te Ekonomik Gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki Hareketlilik Ele Alındı
- » İspanya Belirsizliklerin İçinde Sandık Başına Gidiyor
- » Koop Mu, Laü Mü..?
- » Samsun’da “6. Ms Hasta Okulu Eğitim Kampı” Düzenlendi
- » Hentbolda Kupa Sahiplerini Buluyor
- » Dp, 1 Mayıs Pikniği Düzenledi
- » İlk Seminer Tamamlandı
- » Amsterdam’Da Dizel Ve Benzinli Araçlara Yasak Geliyor
- » Çeler: Sosyal Sigortalar’In Gelirlerinde 9 Milyonluk Artış Öngörüyoruz
- » Dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin İse 7.9 Civarından İşlem Görüyor
- » Venezuela’Da Başlatılan Darbe Girişimi Bastırıldı
- » Özçınar’Dan Şht Turgut Ortaokuluna Ziyaret
- » “beyan-I Betik” Tanıtıldı
- » Afganistan’Da Emniyet Müdürü Öldürüldü
- » Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi
- » Daü Tasarım Haftası Başladı
- » Paraguay’da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi
- » Rusya’da Çığ Felaketi: 7 Ölü
- » Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer Hapse Dönüyor
- » 34’Üncü Hükümet 460 Gün Sürdü!
- » Ydk’Dan Güzel Başlangıç
- » Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Skolyoz Ameliyatları Devam Ediyor
- » Aşina, Erhürman’I Ziyaret Etti
- » Dönmez ”türkiye Her Alanda, Kktc’Nin Hak Ve Menfaatlerini Korumaya Devam Edecek”
- » Akıncı:görevlendirme Önümüzdeki Hafta
- » Çeler: Engellilerin Neler Yapabileceğini Gösteren Bir Hafta
- » Polisten Kanunsuz Silah Operasyonu!
- » “Basın Kuruluşlarımızın Kapasitesinin Artırılması Son Derece Önemli”
- » 9. Daü Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor
- » Özel Atletizm Oyunları Bugün Başlıyor
- » Başbakan İstifa İçin Cumhurbaşkanlığı’Nda
- » Leventspor Şampiyonluğa Koşuyor (44-84)
- » Venezuela’da Muhalif An Başkan Yardımcısı Darbe Girişiminden Gözaltında
- » İskeleli Öğrenciler “Trafikte Beni Fark Et” Yürüyüşü Gerçekleştirdiler
- » Abd Başkanı Trump İran’a Yaptırımları İmzaladı
- » Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) Düzenleniyor
- » Nurel, Erhürman’I Ziyaret Etti
- » Başbakan Hükümetin İstifasını Sundu
- » Güney Afrika’da Halk Sandık Başında
- » Halit Ergenç Bu Akşam Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde
- » Erhürman: Görev Bir An Önce Ubp’Ye Verilmeli
- » Nasa, Asteroid Savunma Sistemini 2022’de Test Edecek
- » İstanbul Valisi Yerlikaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirildi
- » Arucad’Da Yetenek Sınavına Girecek Öğrencilere Portfolyo Hazırlık Günleri
- » Kar-İş ”süresiz Greve” Gidiyor
- » Ktgb’nin Possible/mümkün Projesi Hayat Buluyor
- » Polatpaşa İlkokulu Öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’Ni Ziyaret Etti
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans