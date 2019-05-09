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Dönmez ”türkiye Her Alanda, Kktc’Nin Hak Ve Menfaatlerini Korumaya Devam Edecek”
09 Mayıs 2019 Perşembe Saat 12:28

Dönmez ”türkiye Her Alanda, Kktc’Nin Hak Ve Menfaatlerini Korumaya Devam Edecek”

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, ruhsat sahaları üzerindeki meşru haklarından taviz vermeden bölgedeki faaliyetlerinin süreceğini bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Tür

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin, ruhsat sahaları üzerindeki meşru haklarından taviz vermeden bölgedeki faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “Türkiye her alanda, KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek ve hukuk dışı girişimlere müsaade etmeyecektir. Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki faaliyetlerimiz sürecektir.” ifadelerini kullandı.

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Dönmez ”türkiye Her Alanda, Kktc’Nin Hak Ve Menfaatlerini Korumaya Devam Edecek” Haberi

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