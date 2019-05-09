Rusya’da Çığ Felaketi: 7 Ölü

Rusya’ya bağlı Altay Cumhuriyeti’ndeki Altay Dağları’nda çığ düşmesi sonucu yedi kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün, Altay Dağları’nda yaşanan çığ faciasında Novosibirsk şehrinden gelen dokuz turistten yedisi öldü, ikisi kurtulmayı başardı.

Çığdan kurtulan iki dağcı, bugün en yakın köye ulaşmayı başararak durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerinde arama operasyonu başlatılırken, şu ana kadar üç kişinin cesedine ulaşıldı.