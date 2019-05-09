Leventspor Şampiyonluğa Koşuyor (44-84)

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi’nde final serisinin ikinci maçında Leventspor, YDÜ’ye 40 sayı fark atarak karşılaşmayı 84-44 kazandı ve seride durumu 2-0 yaptı. Maçtan sonra oyuncular birbirlerini kutlarken, YDÜ’den Selma’nın Leventspor oyuncusu Çisem’e tokat atması sonucu olay karakolluk oldu.

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi finalinin ikinci ayağında Leventspor, YDÜ karşısında coştu. İlk maçı kendi sahasında 62-35 kazanan Leventspor bu kez YDÜ’nün sahasında 84-44 gibi farklı bir skorla galip gelerek şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. YDÜ RA25 Salonu’nda bu gece oynanan ve hakemliklerini Nusret Sırdar ile Ali Kozok’un yaptığı karşılaşmanın ilk iki çeyreğinde Leventspor rakibi karşısında çok üstün bir oyun sergileyerek ilk çeyreği 27-14, ikinci çeyreği de 24-5 ilk devreyi üstün tamamlayan Leventspor devreye 51-19 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde YDÜ özellikle dış şutlardan bulduğu üçlüklerle oyunda skor üstünlüğünü ele geçirdi ve bu çeyreği rakibi karşısında 23-19 önde tamamladı. Final çeyreğinde ise yeniden oyuna ağırlığını koyan ve YDÜ’de Huriye ile Özen’in 5 faul ile oyun dışında kalması sonrası bu çeyreği de 14-2 alarak karşılaşmayı da 84-44 galibiyetle noktaladı.

Bu sonuçla final serisinde durumu 2-0’a getiren Leventspor 11 Mayıs Cumartesi akşamı Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda 2018-2019 Sezonu Büyük Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonluğuna ulaşacak.

Maçtan sonra olay

Oldukça güzel bir ortamda geçen karşılaşmanın sonunda oyuncular birbirlerini kutlarken bir anda ortalık karıştı. Spor servisimizin elde ettiği bilgiye göre tokalaşma sırasında YDÜ’nün 23 numaralı oyuncusu Selma’nın, Leventspor’un 5 numaralı oyuncusuna tokat atması sonucu olay çıktığı öğrenildi. Olay fazla büyümeden yetkililer tarafından önlenirken, darp edildiği belirtilen Leventspor oyuncusu Çisem ailesi ile birlikte polis karakoluna giderek YDÜ oyuncusu Selma’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.