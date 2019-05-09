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Ydk’Dan Güzel Başlangıç
09 Mayıs 2019 Perşembe Saat 12:29

Ydk’Dan Güzel Başlangıç

KKTC Ortaokullarası maçlarda Şampiyon olarak Hatay’a Türkiye finallerine giden YDK, ilk maçını kazanmayı başardı. Yakın Doğu Ortaokulu Hentbol Erkek Takımı Hatay da düzenlenen Türkiye Finallerinde İstanbul bölgesi Şampiyonu Bahçeliev

KKTC Ortaokullarası maçlarda Şampiyon olarak Hatay’a Türkiye finallerine giden YDK, ilk maçını kazanmayı başardı.

Yakın Doğu Ortaokulu Hentbol Erkek Takımı Hatay da düzenlenen Türkiye Finallerinde İstanbul bölgesi Şampiyonu Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Hentbol Takımını 27-24 yenerek ilk maçını kazandı.

 

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